Sanità, nel 2020 blocco delle prestazioni non Covid per 50% dei pazienti (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con l'arrivo della pandemia si è dovuto far fronte all'assistenza straordinaria dei pazienti Covid, con il blocco delle prestazioni ordinarie richieste dai pazienti non-Covid, che nel 2020 ha riguardato il 50% dei pazienti e una punta del 71,5% per gli interventi chirurgici programmati. E' quanto emerge dal 19° Rapporto sull'attività ospedaliera in Italia “Ospedali&Salute”, realizzato dall'Aiop, l'Associazione italiana ospedalità privata, in collaborazione con Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema, e presentato presso l'Auditorium del Ministero della Salute.Attraverso un'analisi dettagliata dei servizi sanitari, dell'evoluzione del settore, dei costi, delle difficoltà di accesso e della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con l'arrivo della pandemia si è dovuto far fronte all'assistenza straordinaria dei, con ilordinarie richieste dainon-, che nelha riguardato il 50% deie una punta del 71,5% per gli interventi chirurgici programmati. E' quanto emerge dal 19° Rapporto sull'attività ospedaliera in Italia “Ospedali&Salute”, realizzato dall'Aiop, l'Associazione italiana ospedalità privata, in collaborazione con Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema, e presentato presso l'Auditorium del Ministero della Salute.Attraverso un'analisi dettagliata dei servizi sanitari, dell'evoluzione del settore, dei costi,difficoltà di accesso e della ...

Advertising

nzingaretti : Nel Lazio stabilizziamo il personale sanitario precario impegnato nella lotta al #Covid. Firmato accordo… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Sanità, nel 2020 blocco delle prestazioni non Covid per 50% dei pazienti -… - Italpress : Sanità, nel 2020 blocco delle prestazioni non Covid per 50% dei pazienti - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sanità, nel 2020 blocco delle prestazioni non Covid per 50% dei pazienti - - ItaliaNotizie24 : Sanità, nel 2020 blocco delle prestazioni non Covid per 50% dei pazienti -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità nel Madre Canopi a Mariella Enoc: "quando sei stanca pensa che ti accarezzo" public domain Mariella Enoc, la manager della sanità Un ruolo estremamente importante ed impegnativo per una donna che ha alle spalle una lunga carriera. Nata a Novara nel 1944, dopo gli studi ...

Contagi Covid sul lavoro, boom a gennaio 2022: i dati INAIL ... a gennaio i contagi da Covid tornano ad essere una su quattro , stessa media del 2020 e che nel 2021 era passata ad una su dodici. A livello di settore, cresce l'incidenza dei casi nella sanità e ...

Le promesse elettorali e il futuro della sanità nel Piceno il Resto del Carlino public domain Mariella Enoc, la manager dellaUn ruolo estremamente importante ed impegnativo per una donna che ha alle spalle una lunga carriera. Nata a Novara1944, dopo gli studi ...... a gennaio i contagi da Covid tornano ad essere una su quattro , stessa media del 2020 e che2021 era passata ad una su dodici. A livello di settore, cresce l'incidenza dei casi nellae ...