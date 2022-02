Partite di calcio in tv oggi e domani (22-23 febbraio 2022): orari e diretta streaming Champions League (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per il calcio della Champions League. O meglio, per gli ottavi di finale che si giocheranno martedì 22 e mercoledì 23 febbraio: ma chi scenderà in campo? Quando e dove vedere le Partite? Quali sono le squadre italiane ancora in gara? Partite di Champions League 22 febbraio 2022: Villareal contro Juventus, orario e dove vederla Inter e Juventus, sono queste le squadre italiane arrivate a questa fase della Champions League. Questa sera, martedì 22 febbraio, alle 21 scenderanno in campo il Chelsea contro il Lille e il Villareal contro la Juventus. La prima si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 202 del satellite) e su Sky Sport 4k e Sky ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per ildella. O meglio, per gli ottavi di finale che si giocheranno martedì 22 e mercoledì 23: ma chi scenderà in campo? Quando e dove vedere le? Quali sono le squadre italiane ancora in gara?di22: Villareal contro Juventus,o e dove vederla Inter e Juventus, sono queste le squadre italiane arrivate a questa fase della. Questa sera, martedì 22, alle 21 scenderanno in campo il Chelsea contro il Lille e il Villareal contro la Juventus. La prima si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 202 del satellite) e su Sky Sport 4k e Sky ...

Serie B, il calendario e le partite della 25giornata Diretta Gol , ore 18.30, su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet) .

