Open: Castellone, 'no da M5S, no elementi per conflitto attribuzione' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Oggi il Movimento 5 stelle voterà convintamente contro la richiesta di conflitto di attribuzione perché, sulla base degli elementi a disposizione, risulta che questa indagine era diretta ad una terza persona e questo caso dunque non andava richiesta l'autorizzazione preventiva del Senato, che può intervenire solo in caso di concreto utilizzo degli atti in esame, cosa non ravvisabile in questa circostanza". Così la capogruppo M5S, Maria Domenica Castellone, nella dichiarazioni di voto in aula al Senato sul conflitto di attribuzione nell'ambito del caso Open. "Mancano pertanto gli elementi necessari per configurare e sostenere la richiesta di conflitto di attribuzione tra poteri dello stato e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Oggi il Movimento 5 stelle voterà convintamente contro la richiesta didiperché, sulla base deglia disposizione, risulta che questa indagine era diretta ad una terza persona e questo caso dunque non andava richiesta l'autorizzazione preventiva del Senato, che può intervenire solo in caso di concreto utilizzo degli atti in esame, cosa non ravvisabile in questa circostanza". Così la capogruppo M5S, Maria Domenica, nella dichiarazioni di voto in aula al Senato suldinell'ambito del caso. "Mancano pertanto glinecessari per configurare e sostenere la richiesta diditra poteri dello stato e ...

