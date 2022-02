Monza, mette in scena il proprio sequestro per ottenere 1500 euro dai genitori: “Volevo fare come Lapo Elkann a New York” (Di martedì 22 febbraio 2022) Un uomo di 35 anni di Seregno (Monza) è stato denunciato dai carabinieri per simulazione di reato: insieme a due amici, anche loro denunciati, avrebbe inscenato un finto rapimento di se stesso ad opera di due “personaggi pericolosi”. Con questo escamotage, i tre volevano ottenere dai genitori del 35enne un riscatto di 1500 euro, di cui avevano bisogno per saldare un debito di droga. Ai carabinieri l’uomo ha dichiarato di essersi ispirato al finto sequestro messo in scena nel 2015 da Lapo Elkann: “Volevo fare come Lapo a New York”. L’uomo ha spaventato i propri genitori, sessantenni, chiamandoli e chiedendo aiuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Un uomo di 35 anni di Seregno () è stato denunciato dai carabinieri per simulazione di reato: insieme a due amici, anche loro denunciati, avrebbe into un finto rapimento di se stesso ad opera di due “personaggi pericolosi”. Con questo escamotage, i tre volevanodaidel 35enne un riscatto di, di cui avevano bisogno per saldare un debito di droga. Ai carabinieri l’uomo ha dichiarato di essersi ispirato al fintomesso innel 2015 da: “a New”. L’uomo ha spaventato i propri, sessantenni, chiamandoli e chiedendo aiuto ...

Advertising

fattoquotidiano : Monza, mette in scena il proprio sequestro per ottenere 1500 euro dai genitori: “Volevo fare come Lapo Elkann a New… - ilcittadinomb : Monza presenta il bilancio da 555 milioni: e «mette benzina» per la Villa reale con 200mila euro Il sindaco Dario A… -