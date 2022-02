Mobilità docenti 2022, trasferimenti nella provincia: ordine delle operazioni (Di martedì 22 febbraio 2022) I movimenti della II Fase comprendono tutti i trasferimenti nell’ambito della provincia di titolarità. Si tratta, quindi, della Mobilità territoriale da un comune all’altro all’interno della stessa provincia in cui il docente è titolare. Sono compresi anche i trasferimenti su altra tipologia di posto, da sostegno a posto comune e viceversa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) I movimenti della II Fase comprendono tutti inell’ambito delladi titolarità. Si tratta, quindi, dellaterritoriale da un comune all’altro all’interno della stessain cui il docente è titolare. Sono compresi anche isu altra tipologia di posto, da sostegno a posto comune e viceversa. L'articolo .

