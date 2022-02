“Le restrizioni sono libertà, la violenza è pace”. La distopia orwelliana nel 2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – “La guerra è pace. La libertà è schiavitù. L’ignoranza è forza”, così George Orwell tratteggiava la neolingua su cui poggiava la distopia di 1984. Probabilmente, lo scrittore mai avrebbe pensato che, a settantatré anni dalla pubblicazione del romanzo, tale visione distopica sarebbe diventata realtà. Abbiamo già assistito a “la guerra è pace” durante le guerre dichiarate per “esportare democrazia” in Nord Africa e in Medio Oriente, le quali hanno avuto come unico risultato la destabilizzazione dei Paesi vittime delle “bombe umanitarie” occidentali. Il fallimentare ritiro dall’Afghanistan attuato da Joe Biden, con il seguente ripristino del potere dei talebani, e l’instabilità della Libia degli ultimi undici anni, a seguito della detronizzazione di Gheddafi, non hanno fatto scuola visto che il fronte si è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – “La guerra è. Laè schiavitù. L’ignoranza è forza”, così George Orwell tratteggiava la neolingua su cui poggiava ladi 1984. Probabilmente, lo scrittore mai avrebbe pensato che, a settantatré anni dalla pubblicazione del romanzo, tale visione distopica sarebbe diventata realtà. Abbiamo già assistito a “la guerra è” durante le guerre dichiarate per “esportare democrazia” in Nord Africa e in Medio Oriente, le quali hanno avuto come unico risultato la destabilizzazione dei Paesi vittime delle “bombe umanitarie” occidentali. Il fallimentare ritiro dall’Afghanistan attuato da Joe Biden, con il seguente ripristino del potere dei talebani, e l’instabilità della Libia degli ultimi undici anni, a seguito della detronizzazione di Gheddafi, non hanno fatto scuola visto che il fronte si è ...

Advertising

AndreaVenanzoni : Forza Italia e PD hanno detto, all’unisono, che sono per allentare le restrizioni ma non con un emendamento. Probab… - DSantanche : Crisanti: 'Le restrizioni sono controproducenti e #greenpass che è una decisione politica, non serve a bloccare tra… - LegaSalvini : #Salvini: 'Ormai i guariti sono più di 10 milioni, i numeri della pandemia stanno calando in tutto il mondo. Spero… - Mimmo30273141 : RT @MZampedroni: Ma non vi girano quando pensate che le restrizioni sociali ai non vaccinati non hanno nulla di sanitario ma sono una puniz… - IlarioMoro : RT @AlessandraOdri: Ci sono molti politici di sinistra e svariati virologi che vorrebbero una pandemia perenne. Non accettano volentieri la… -