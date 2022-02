La Colombia depenalizza l'aborto, le donne esultano: 'Finalmente libere di scegliere' (Di martedì 22 febbraio 2022) La Colombia ha depenalizzato l'aborto . La Corte costituzionale Colombiana ha approvato l'interruzione volontaria di gravidanza entro le prime 24 settimane dall'inizio della gestazione. Si tratta di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Lahato l'. La Corte costituzionalena ha approvato l'interruzione volontaria di gravidanza entro le prime 24 settimane dall'inizio della gestazione. Si tratta di ...

