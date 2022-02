Ilary Blasi reagisce al gossip e pubblica sui social la verità su Totti (Di martedì 22 febbraio 2022) Ecco le ultime news sul gossip Blasi-Totti. La voce che Ilary Blasi e Totti stiano per divorziare finisce sulle pagine dei giornali ogni due per tre. Ma stavolta sono diversi i sospetti. Qualche dissapore nel rapporto tra i due si era avvertito lo scorso 27 settembre in occasione del 45esimo compleanno di Totti. Alla festa Ilary Blasi non c’era. Non solo: tutti notarono che la conduttrice, sui social, non aveva pubblicato alcun post per fare gli auguri all’ex capitano della Roma. Ora Dagospia ha rivelato un altro indizio di un rapporto non più idilliaco: una lite esplosa tra i due lo scorso 4 febbraio durante una gita in famiglia nella zona dei Castelli Romani. I rumors parlano di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Ecco le ultime news sul. La voce chestiano per divorziare finisce sulle pagine dei giornali ogni due per tre. Ma stavolta sono diversi i sospetti. Qualche dissapore nel rapporto tra i due si era avvertito lo scorso 27 settembre in occasione del 45esimo compleanno di. Alla festanon c’era. Non solo: tutti notarono che la conduttrice, sui, non avevato alcun post per fare gli auguri all’ex capitano della Roma. Ora Dagospia ha rivelato un altro indizio di un rapporto non più idilliaco: una lite esplosa tra i due lo scorso 4 febbraio durante una gita in famiglia nella zona dei Castelli Romani. I rumors parlano di una ...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - gontwiitteer : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… - moonlightmily : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… -