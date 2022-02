Fondo per le famiglie dei medici morti: “Un piccolo conforto, mio marito chiamava i suoi pazienti dal letto d’ospedale” (Di martedì 22 febbraio 2022) Zanica. Qualche giorno prima di ammalarsi era stato in Toscana, a prendersi cura della sua barca: “Penny Lane”, l’aveva chiamata. Come un brano dei Beatles. Quella per la musica è una delle passioni che Vincenzo Leone ha trasmesso ai figli, Giacomo e Carlo. Il primo, batterista, suona in una cover band del Bando del Mutuo Soccorso: storico gruppo progressive rock che dopo la sua morte gli ha dedicato la canzone “Campi di fragole”. Il dottor Leone era anche questo: la famiglia, la barca, il rock degli anni Sessanta e le auto d’epoca. Ma prima del piacere, sapeva metteva il dovere. “Di mio marito ricordo la totale abnegazione al lavoro e non nascondo che in quei giorni ero entrata un po’ in conflitto con lui – confessa la moglie, Valeria Presti, 64 anni -. Gli dicevo di cautelarsi, di non uscire, di non andare per forza in ambulatorio. Invece, anche quando era nel ... Leggi su bergamonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Zanica. Qualche giorno prima di ammalarsi era stato in Toscana, a prendersi cura della sua barca: “Penny Lane”, l’aveva chiamata. Come un brano dei Beatles. Quella per la musica è una delle passioni che Vincenzo Leone ha trasmesso ai figli, Giacomo e Carlo. Il primo, batterista, suona in una cover band del Bando del Mutuo Soccorso: storico gruppo progressive rock che dopo la sua morte gli ha dedicato la canzone “Campi di fragole”. Il dottor Leone era anche questo: la famiglia, la barca, il rock degli anni Sessanta e le auto d’epoca. Ma prima del piacere, sapeva metteva il dovere. “Di mioricordo la totale abnegazione al lavoro e non nascondo che in quei giorni ero entrata un po’ in conflitto con lui – confessa la moglie, Valeria Presti, 64 anni -. Gli dicevo di cautelarsi, di non uscire, di non andare per forza in ambulatorio. Invece, anche quando era nel ...

