Disturbi specifici dell'apprendimento, in arrivo le nuove linee guida (Di martedì 22 febbraio 2022) Spesso vengono definiti con la sigla DSA. Poi andando a valutare i diversi quadri, si scopre che si va dalla dislessia fino alla discalculia e alla disortografia, e si scopre che questi fenomeni sono in crescita esponenziale, con un aumento di circa cinque volte negli studenti delle scuole italiane secondo i dati del MIUR aggiornati al 2019. Per dare le risposte ottimali ad una situazione in continua evoluzione, giungono ora le nuove linee guida promosse dall'Associazione Italiana Dislessia (AID) che verranno rese note il 6 marzo prossimo, in occasione della Giornata Europea della Logopedia. Tra i temi chiave ci sono l'attenzione al bilinguismo, alle valutazioni e a certificazioni che possano favorire l'accesso al mondo del lavoro. La situazione in Italia Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia appaiono quintuplicate dal 2010 ...

