Covid oggi Puglia, 5.612 contagi e 22 morti: bollettino 22 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.612 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 22 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 36.784 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.545; Bat: 445; Brindisi: 513; Foggia: 938; Lecce: 1.419; Taranto: 699; Residenti fuori regione: 31; Provincia in definizione: 22. Sono 85.058 le persone attualmente positive, 727 quelle ricoverate in area non critica e 53 in terapia intensiva. Dati complessivi: 715.888 casi totali; 8.577.044 tamponi eseguiti; 623.241 persone guarite e 7.589 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.612 i nuovida coronavirus22in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 22. I nuovi casi, individuati attraverso 36.784 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.545; Bat: 445; Brindisi: 513; Fa: 938; Lecce: 1.419; Taranto: 699; Residenti fuori regione: 31; Provincia in definizione: 22. Sono 85.058 le persone attualmente positive, 727 quelle ricoverate in area non critica e 53 in terapia intensiva. Dati complessivi: 715.888 casi totali; 8.577.044 tamponi eseguiti; 623.241 persone guarite e 7.589 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - LucaOfFriends : RT @ImolaOggi: Bassetti: 'se oggi si muore di Covid vuol dire che non ci si è vaccinati' (detto mentre c'è gente che muore anche dopo aver… - Mslauria77 : RT @OrtigiaP: Dopo l’Inghilterra che da oggi ritorna libera come era pre Covid Anche la Slovenia dice addio al Green Pass. Anche la Croazia… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Il venture capital crede nel fintech italiano Fondata nel 2019, oggi ha una valutazione di 700 milioni di dollari (circa 617 milioni di euro, ... nonostante il difficile periodo della pandemia di Covid - 19. Dieci anni fa, le operazioni erano nell'...

Smart working e controlli green pass agli over50: come orientarsi tra doveri e divieti Nulla è variato, oggi come ieri, sulla liceità della verifica del green pass rispetto a chi non ... in senso lato, riguardino entrambi il Covid - 19. L'obbligo vaccinale era già in vigore per molte ...

Covid, ultime news. Tensione nella maggioranza per le decisioni sulle riaperture. LIVE Sky Tg24 Vaccini anti-Covid a Napoli: 220 medici di base su 540 effettuano somministrazioni Su 540 medici di base a Napoli in 220 hanno accettato di fare i vaccini contro il covid nel loro studio. Una cifra bassa, meno della metà, su una categoria da cui l'Asl si aspetta una risalita anche ...

Covid, regina Elisabetta fa passo indietro: niente impegni virtuali. Cresce preoccupazione Roma, 22 febbraio 2022 - L'annuncio della regina Elisabetta affetta da Covid ha destato grande preoccupazione non solo nel Regno Unito. Sopratutto perchè la sovrana si appresta a festeggiare il ...

Fondata nel 2019,ha una valutazione di 700 milioni di dollari (circa 617 milioni di euro, ... nonostante il difficile periodo della pandemia di- 19. Dieci anni fa, le operazioni erano nell'...Nulla è variato,come ieri, sulla liceità della verifica del green pass rispetto a chi non ... in senso lato, riguardino entrambi il- 19. L'obbligo vaccinale era già in vigore per molte ...Su 540 medici di base a Napoli in 220 hanno accettato di fare i vaccini contro il covid nel loro studio. Una cifra bassa, meno della metà, su una categoria da cui l'Asl si aspetta una risalita anche ...Roma, 22 febbraio 2022 - L'annuncio della regina Elisabetta affetta da Covid ha destato grande preoccupazione non solo nel Regno Unito. Sopratutto perchè la sovrana si appresta a festeggiare il ...