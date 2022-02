Covid in Toscana, bollettino 22 febbraio: 43 morti e 3.718 nuovi positivi (Di martedì 22 febbraio 2022) I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 3.718 su 37.177 test di cui 8.751 tamponi molecolari e 28.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,00%. Lo riferisce il presidente ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) Icasiregistrati innelle 24 ore sono 3.718 su 37.177 test di cui 8.751 tamponi molecolari e 28.426 test rapidi. Il tasso deiè 10,00%. Lo riferisce il presidente ...

