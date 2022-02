Cosa rischia l’Italia se scoppia la guerra in Ucraina? (Di martedì 22 febbraio 2022) La situazione tra la Russia e l’Ucraina sta diventando sempre più tesa e l’agitazione internazionale è aumentata dopo il recente discorso alla Nazione del presidente russo Vladimir Putin che si è concluso con la firma di un decreto volto a riconoscere in via ufficiale le repubbliche separatiste istaurate nel Donbass. In questo contesto, Cosa rischia l’Italia nel caso in cui dovesse scoppiare la guerra in Ucraina? Agitazione dopo il discorso di Putin alla Nazione Il discorso alla Nazione del presidente russo Putin e la sua decisione di firmare un decreto per riconoscere le repubbliche separatiste autoproclamante nel Donetsk e nel Lugansk sono fonte di preoccupazione non solo in Europa ma nel mondo intero. Le tensioni, poi, sono ulteriormente aumentate nel momento in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) La situazione tra la Russia e l’sta diventando sempre più tesa e l’agitazione internazionale è aumentata dopo il recente discorso alla Nazione del presidente russo Vladimir Putin che si è concluso con la firma di un decreto volto a riconoscere in via ufficiale le repubbliche separatiste istaurate nel Donbass. In questo contesto,nel caso in cui dovessere lain? Agitazione dopo il discorso di Putin alla Nazione Il discorso alla Nazione del presidente russo Putin e la sua decisione di firmare un decreto per riconoscere le repubbliche separatiste autoproclamante nel Donetsk e nel Lugansk sono fonte di preoccupazione non solo in Europa ma nel mondo intero. Le tensioni, poi, sono ulteriormente aumentate nel momento in ...

