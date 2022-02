Belgio | la cancel culture contro la statua di re Leopoldo II

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 febbraio 2022) Insi parla di. Ladi reII potrebbe essere fusa e trasformata in un altro monumento. Nel corso del suo governo, in Congo ci furono milioni di morti a causa delle sue politiche coloniali. Il report sulla decolonizzazione urbanistica di Bruxelles è stato pubblicato. Questa possibilità si accesa a seguito di studi di un gruppo di esperti, storici e architetti che hanno incaricato il governo belga a trovare un modo di decolonizzare i monumenti e le opere pubbliche della capitale, dopo che durante le proteste Black Lives Matter diverse statue furono modificate o estirpate per manifestareil colonialismo. Tutto partì dopo la morte di George Floyd, quando nel giugno del 2020, a Bruxelles e nel mondo, le proteste BLM si accesero. Già da ...