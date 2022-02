Arrestato il marito di Guendalina Tavassi, lei esplode: violenze davanti ai figli (Di martedì 22 febbraio 2022) Finisce davvero malissimo il matrimonio di Guendalina Tavassi: suo marito è stato Arrestato ed è stata lei a denunciarlo. La Tavassi si sente sollevata con Umberto D’Aponte in galera, ovvio che non le faccia piacere questa assurda situazione ma su Instagram esplode e si sente costretta a raccontare tutto. Lo fa perché è stata accusata di avere fatto arrestare il padre dei suoi figli, accusata di averlo denunciato. Guendalina esplode e spiega che in questi mesi ha subito violenze anche davanti ai suoi figli, che ha cercato di raccontare il meno possibile sul marito, di tutelare i bambini. Dopo le parole pesantissime che ha ricevuto sui social ha urlato a tutti perché il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) Finisce davvero malissimo il matrimonio di: suoè statoed è stata lei a denunciarlo. Lasi sente sollevata con Umberto D’Aponte in galera, ovvio che non le faccia piacere questa assurda situazione ma su Instagrame si sente costretta a raccontare tutto. Lo fa perché è stata accusata di avere fatto arrestare il padre dei suoi, accusata di averlo denunciato.e spiega che in questi mesi ha subitoancheai suoi, che ha cercato di raccontare il meno possibile sul, di tutelare i bambini. Dopo le parole pesantissime che ha ricevuto sui social ha urlato a tutti perché il ...

Advertising

oslaz : Poggio Mirteto, dopo anni di maltrattamenti denuncia il marito: arrestato 35enne del luogo - infoitinterno : Chi è Giada Gervasi, sindaco arrestato a Latina: marito, partito e curriculum - Giornaleditalia : #GiadaGervasiSabaudia Chi è Giada Gervasi, sindaco arrestato a Latina: marito, partito e curriculum - GazzChianti : GREVE IN CHIANTI - Paura a Greve in Chianti. Irrompe in un bar con un coltello, ferita una donna: arrestato dai car… - ekuonews : Padre padrone e marito violento, dopo un'ora viola il codice rosso: arrestato 70enne di Atri -