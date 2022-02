Ariete pronta per il nuovo album. La cantante voce della Gen Z: “A volte non siamo noi un problema” (Di martedì 22 febbraio 2022) Ariete, il cui vero nome è Arianna Del Ghiaccio, è una cantautrice romana classe 2002 che negli ultimi mesi si è fatta conoscere dal pubblico grazie ad uno stile unico. Ariete si è raccontata a The Flight su Rtl 102.5 in un’intervista a Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto. Parlando del suo album la cantautrice ha raccontato: “Specchio? Lo consiglio anche a persone di un’età avanzata per capire che a volte non siamo noi il problema”. Chi è Ariete: il racconto della cantante “Sono nata ad Anzio nel 2002, sono cresciuta in maniera molto normale. Un giorno, facendo catechismo, dovevo per forza fare un’attività e ho scelto di suonare la chitarra. Ho iniziato suonando le canzoni di chiesa, alle scuole medie ho ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022), il cui vero nome è Arianna Del Ghiaccio, è una cantautrice romana classe 2002 che negli ultimi mesi si è fatta conoscere dal pubblico grazie ad uno stile unico.si è raccontata a The Flight su Rtl 102.5 in un’intervista a Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto. Parlando del suola cantautrice ha raccontato: “Specchio? Lo consiglio anche a persone di un’età avanzata per capire che anonnoi il”. Chi è: il racconto“Sono nata ad Anzio nel 2002, sono cresciuta in maniera molto normale. Un giorno, facendo catechismo, dovevo per forza fare un’attività e ho scelto di suonare la chitarra. Ho iniziato suonando le canzoni di chiesa, alle scuole medie ho ...

