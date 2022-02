Advertising

Agenzia_Ansa : Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno rientrando… - iconanews : Ucraina: Tass, esercito spara 60 proiettili su Donetsk - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: I presidenti di Russia e Francia, Vladimir #Putin ed Emmanuel #Macron, nella loro conversazione telefonica di oggi, 'han… - incoeu : #MiniTG: ???? Donbass, la TASS: 'l'Ucraina la bombarda Doneck' - Bad_Clowns : @cavicchioli La duma ha votato la proposta di riconoscimento pochi giorni fa, il 16. I cittadini del donbass ricevo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Tass

L'esercito ucraino ha sparato 60 proiettili su Petrovsky, un Paese della regione di Donetsk, nell'omonima regione separatista. Lo fa sapere lain una dichiarazione, citando la missione della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC). L'esercito ucraino ha aperto il fuoco sul villaggio alle 6.30 ora locale,......attacchi e dalle bombe ucraine denunciate dalla? Oppure si tratta di una operazione - pretesto messa in atto da Mosca, come dichiarano gli Usa e la Nato? TERZA GUERRA MONDIALE/ Russia -"...(Open) La crisi Ucraina-Russia può essere vicina a una svolta ... (Sky Tg24 ) Alle 11 Macron parla con Putin, mentre il premier Draghi è atteso a Mosca Sul sito della Tass si legge: "Il 19 febbraio ...(Liberoquotidiano.it) Putin sarebbe si sarebbe detto anche favorevole al dialogo trilaterale tra l’Ucraina, la Russia e l’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) lunedì. A ...