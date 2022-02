Test Portimao Moto2 | Pedro Acosta non si ferma più e comanda il Day 3 - News

Advertising

powerangi : RT @Max_Racing_Team: Test conclusi a Portimao ?? Tanto lavoro e ottime prestazioni di Ayumu ?? e di John ?? Ora si vola verso il Qatar ???? dove… - marcobonessa : RT @ForwardRacingGP: PRIMI TEST UFFICIALI IRTA A PORTIMAO PER MV AGUSTA FORWARD TEAM - - andreastoolbox : Test Moto2 e Moto3 2022 a Portimao: risultati e tempi della 3^ giornata in Portogallo | Sky Sport - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: Test Moto2 e Moto3 2022 a Portimao: 3^ giornata, Foggia e Acosta da record. I risultati #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #… - sportli26181512 : Test Moto2 e Moto3 2022 a Portimao: 3^ giornata, Foggia e Acosta da record. I risultati: Abbattuti i primati uffici… -

Ultime Notizie dalla rete : Test Portimao

Pedro Acosta l'assoluto protagonista dell' ultima giornata didella classe Moto2 all'Autodromo Internacional do Algarve di. Guarda anche Moto3, Moto3: il meglio dell'azione in pista Pedrito da record Il campione uscente della Moto3 ha realizzato il tempo più veloce del Day 3 in 1'41.552 , un crono che rappresenta il nuovo ...Convincenti sicuramente Migno , secondo, Suzuki , autore di un ottimo ciclo dicome Guevara e Tatay , sono un po' mancati García e Masiá , ma la costante è che il Missile , nonostante abbia ...Mentre Bagnaia trattava e finalizzava il rinnovo con Ducati fino al 2024, nella tre giorni di test a Portimao riservata a Moto2 e Moto3 l’astro nascente del Motomondiale Pedro Acosta al debutto in Mot ...Così come Pedro Acosta in Moto2, sempre nelle primissime posizioni nella preseason, ma esplosivo nell'ultimo giorno a Portimão, in 41.5 velocissimo, davanti al compagno Augusto Fernández. Sarà sicuram ...