Oroscopo Branko Lunedì 21 Febbraio 2022: Vergine stanco (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Oroscopo di Branko per oggi, Febbraio 21 2022 Ariete Amici dell'Ariete in queste prossime dovrete fare un bilancio onesto delle vostra vita per poi darvi a nuovi piani e progetti. Toro Voi avrete tra poco una Luna che istiga, che chiacchiera. Per quanto riguarda gli affari la forza morale e l'energia interiore non mancano. Gemelli Avete bisogno sempre di una persona che tenga in equilibrio le vostre due anime. Cancro Amici del Cancro con Marte in opposizione potreste accusare il colpo dal punto di vista fisico. Leone Dare all'amore anche qualche sfumatura romantica e perché no anche sognare ad occhi aperti quell'amore che sta per arrivare nella vostra vita se siete soli. Vergine Questa è una Luna bella, importante e creativa. Adesso il problema oltre alla ...

