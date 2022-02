Ornella Vanoni: «Negli uomini la tenerezza è una rarità» (Di lunedì 21 febbraio 2022) La diva della musica italiana è la protagonista del documentario Senza fine di Elisa Fuksas (nei cinema dal 24 febbraio). E qui si racconta in questa video intervista. Tra paure («La più grande? Una malattia grave che mi costringa in ospedale o ferma in un letto») e desideri: «Tutti abbiamo bisogno di tenerezza» Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 febbraio 2022) La diva della musica italiana è la protagonista del documentario Senza fine di Elisa Fuksas (nei cinema dal 24 febbraio). E qui si racconta in questa video intervista. Tra paure («La più grande? Una malattia grave che mi costringa in ospedale o ferma in un letto») e desideri: «Tutti abbiamo bisogno di

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni Senza fine "Ma io perché ho deciso di fare questa cosa qua?" si lamenta, all'inizio di Senza fine , Ornella Vanoni. Ed è la chiave di tutto perché mette in campo i due assi del film: il conflitto con una regista, Elisa Fuksas, che la rincorre, la stana e dunque viene respinta; e la capacità della ...

Senza fine Recensione Ornella Vanoni , su un minivan, incontra Elisa Fuksas in una stazione di servizio. Perché proprio lì non si sa, e non lo sa nemmeno lei, la Vanoni, che giustamente se lo domanda. Poi, assieme, ...

Ornella Vanoni, la diva snob della musica italiana Borderline24 - Il giornale di Bari Ornella Vanoni: «Negli uomini la tenerezza è una rarità» La diva della musica italiana è la protagonista del documentario Senza fine di Elisa Fuksas (nei cinema dal 24 febbraio). E qui si racconta in questa video intervista. Tra paure («La più grande? Una m ...

Senza fine: un ritratto onirico di Ornella Vanoni tra divismo, metacinema e protagonismo (della regista) Elisa Fuksas racconta a modo suo la grande cantante italiana. Un documentario assai poco tradizionale, che si pone come stile e contenuto agli antipodi di quello di Renato De Maria su Caterina Caselli ...

