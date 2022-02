Kiev, ministro Di Maio: Via gli italiani dall’Ucraina (Di lunedì 21 febbraio 2022) “La nostra ambasciata a Kiev sta effettuando diverse prove evacuazione del personale e sta chiedendo a tutti gli italiani in Ucraina di lasciare il Paese, ma l’ambasciata resta aperta e pianamente operativa, perché vogliamo dare un segnale di vicinanza al popolo ucraino e crediamo nella diplomazia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio dopo il consiglio affari esteri a Bruxelles. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) “La nostra ambasciata asta effettuando diverse prove evacuazione del personale e sta chiedendo a tutti gliin Ucraina di lasciare il Paese, ma l’ambasciata resta aperta e pianamente operativa, perché vogliamo dare un segnale di vicinanza al popolo ucraino e crediamo nella diplomazia”. Lo ha detto ildegli Esteri Luigi didopo il consiglio affari esteri a Bruxelles. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ItalyMFA : ???????? Il Ministro @luigidimaio è in missione a Kiev *** ???????? Foreign Minister Luigi Di Maio is travelling to Kiev - petergomezblog : Ucraina, per la Germania situazione ‘molto pericolosa’. Stati Uniti e Gran Bretagna ritirano gli osservatori Osce d… - ellesupersonic : RT @LucaSebastiani_: 'La situazione delle ultime ore ci preoccupa molto, l'Italia è in massima allerta'. 'Stiamo chiedendo a tutti gli ita… - LucaSebastiani_ : 'La situazione delle ultime ore ci preoccupa molto, l'Italia è in massima allerta'. 'Stiamo chiedendo a tutti gli… - ildenaro_it : Lo ha detto il #ministro degli #Esteri @luigidimaio dopo il consiglio #affari #esteri a #Bruxelles. -