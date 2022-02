“È il corpo di Davide”. Speranze finite, il 57enne ritrovato dai vigili del fuoco dopo 4 giorni di ricerche (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono finite le Speranze di ritrovare in vita Davide Campaner, il 58enne originario di San Benigno Canavese, che si era allontanato da una residenza per persone con problemi psichiatrici di Verrua Savoia, giovedì scorso. Il suo corpo è stato trovato nella mattinata di ieri, poco dopo le 13, sul pendio di una vigna in frazione Collegna, sulla collina del paese. Vicino al corpo una mascherina e un cappello. Il corpo è stato avvistato dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Sono intervenute squadre a terra per recuperarlo e i carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce sulle cause della morte, non si esclude che sia da attribuire a un incidente o un malore. A denunciare la scomparsa di Davide Campaner era ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sonoledi ritrovare in vitaCampaner, il 58enne originario di San Benigno Canavese, che si era allontanato da una residenza per persone con problemi psichiatrici di Verrua Savoia, giovedì scorso. Il suoè stato trovato nella mattinata di ieri, pocole 13, sul pendio di una vigna in frazione Collegna, sulla collina del paese. Vicino aluna mascherina e un cappello. Ilè stato avvistato dall’elicottero Drago deidel. Sono intervenute squadre a terra per recuperarlo e i carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce sulle cause della morte, non si esclude che sia da attribuire a un incidente o un malore. A denunciare la scomparsa diCampaner era ...

