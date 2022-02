Draghi segue sviluppi crisi Ucraina, pronto a riferire a Camere (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi segue "costantemente" l'evolversi della situazione in Ucraina, in contatto con i principali leader alleati. Da Palazzo Chigi non filtrano reazioni, né ufficiali né ufficiose, sulla decisione di Putin di riconoscere le repubbliche autoproclamate del Donbass, ma certo la decisione non può non preoccupare il presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi aveva assicurato al presidente ucraino Zelensky "il fermo sostegno del governo italiano all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina". L'accelerazione impressa oggi da Mosca, comunque, è arrivata improvvisa ma non del tutto inaspettata. "Gli episodi che sembravano annunciare una de-escalation non sono presi seriamente per cui dobbiamo rimanere pronti a ogni eventualità", aveva detto Draghi appena ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Mario"costantemente" l'evolversi della situazione in, in contatto con i principali leader alleati. Da Palazzo Chigi non filtrano reazioni, né ufficiali né ufficiose, sulla decisione di Putin di riconoscere le repubbliche autoproclamate del Donbass, ma certo la decisione non può non preoccupare il presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi aveva assicurato al presidente ucraino Zelensky "il fermo sostegno del governo italiano all'integrità territoriale e alla sovranità dell'". L'accelerazione impressa oggi da Mosca, comunque, è arrivata improvvisa ma non del tutto inaspettata. "Gli episodi che sembravano annunciare una de-escalation non sono presi seriamente per cui dobbiamo rimanere pronti a ogni eventualità", aveva dettoappena ...

Advertising

beneventoapp : Ucraina: partiti chiedono Governo in Parlamento, Draghi segue evoluzione, pronto a riferire: Roma, 21 feb. (Adnkron… - liliaragnar : RT @DSant65: parliamo di due dipendenti del nanobatterio di Hardcore.E come #Alfano & #Lorenzin erano stati utilizzati per fare i governi d… - TV7Benevento : Ucraina: partiti chiedono Governo in Parlamento, Draghi segue evoluzione, pronto a riferire -… - Rosy46044624 : RT @liliaragnar: La Grecia, poveretta, l’ha dovuta applicare nel 2010 quando stava ancora sotto il ricatto della Troika Per l’Italia Draghi… - DSant65 : parliamo di due dipendenti del nanobatterio di Hardcore.E come #Alfano & #Lorenzin erano stati utilizzati per fare… -