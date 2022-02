Crisi Ucraina | Joe Biden accetta di incontrare Vladimir Putin

(Di lunedì 21 febbraio 2022) solo se non si dovesse verificare l’invasione dell’Nella tarda serata di ieri, domenica 20 febbraio, le maggiori agenzie di informazione hanno battuto la notizia che sarebbe stato dato l’ordine alle truppe russe di invadere l’. La notizia non è stata né confermata né smentita, ma quello che è certo è che le truppe russe non si sono mosse dalle Bielorussia, o almeno non ancora. Ne è conseguito un intenso scambio diplomatico condotto dal presidente francese Macron, che avrebbe ottenuto un incontro tra il presidente USA Joee quello russo. Joeavrebbeto “in linea di principio”, ovvero senon dovesse invadere l’. Leggi anche: GREEN PASS OBBLIGATORIO, LE DATE CHE CONDURRANNO ...

L'Osce intanto ha in programma per oggi una riunione d'urgenza fra i suoi rappresentanti permanenti allo scopo di trovare modi per dare il via ad una de - escalation della crisi. Ma anche che ai tempi della crisi cecena usò metodi repressivi estremamente brutali, e che non si fermerà davanti alle pretese russe sull'Ucraina. Nella tarda serata di ieri, domenica 20 febbraio, le maggiori agenzie di informazione hanno battuto la notizia che sarebbe stato dato l'ordine alle truppe russe di invadere l'Ucraina. La notizia non è ...