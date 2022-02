Crisi climatica | se potessi parlare con la te del 2070

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Siamo così abituati a sentirneche il lessico apocalittico usato per descrivere laormai non sembra nemmeno così tanto letale. E infatti la maggior parte delle persone, semplicemente, non ci pensa e, anzi, non considera riscaldamento globale e perdita della biodiversità un’emergenza. Eppure le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, se solo riuscissimo a guardare un po’ più in la del nostro naso. Vi raccomandiamo... Perché potremmo rimanere senza cioccolato entro il 2050 Corriamo davvero il rischio di rimanere senza cioccolato entro il 2050? Il pericolo c'è, ma non c'è da creare allarmismi... Questo atteggiamento ha una triste conseguenza: le azioni che potrebbero migliorare la situazione (ormai al ...

Advertising

valigiablu : Il cambiamento climatico è un moltiplicatore di tutte le forme di disuguaglianza sociale | @_Arlon - _Arlon : RT @ninaeffemele: - Akkothen : @sologiuma @ultimora_pol No, la comunità scientifica è oggettiva, si basa sui dati che ci sono e i dati dicono che… - ninaeffemele : - do_cucchi : RT @EssereAnimali: ?? Tanti auguri allo scrittore #JonathanSafranFoer, uno dei primi a parlare delle crudeltà negli allevamenti intensivi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi climatica

eHabitat

Prima di entrare nel merito, ricordo che il contrasto dellarimane l'obiettivo prioritario, da portare avanti senza esitazioni e ripensamenti, con strategie politiche che non lascino ...... che con metodologie orizzontali e innovative, uniscono educazione non formale e momenti di azione concreta per far fronte alla, a partire dalla propria scuola e dal proprio ...Sesto S. Giovanni, 21 febbraio – Il prossimo 3 marzo si terrà il Forum Parchi Lombardia, momento in cui le aree protette regionale si incontreranno per strutturare insieme la strategia di sviluppo e c ...Gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti. Se ne sono visti tanti negli scorsi decenni. Immagini che abbiamo ben impresse nella mente. Non sono solo filmati visti in tv, nei telegiorn ...