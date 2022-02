Cosa fa la Rai con le nostre tasse Striscia | terremoto a viale Mazzini | l' incredibile incrocio con San Marino

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Questa sera, lunedì 21 febbraio, a “Rai Scoglio 24”, la rubrica dila notizia dedicata agli sprechi della tv di Stato, Pinuccio si occupa della vittoria di Achille Lauro, "il pupillo di Ferdinando Salzano e Lucio Presta, che sabato notte ha vinto il concorso Una voce per Sanche gli permetterà di partecipare al prossimo Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio) come candidato della minuscola Repubblica indipendente a pochi chilometri da Rimini", rivela il tg satirico di Antonio Ricci. Indagando, l'inviato del Tg satirico ha scoperto che Achille Lauro avrebbe vinto quel concorso canoro perché la Rai ha molto potere sulla tv di San. Infatti SanRtv, la tv di stato della Repubblica di San, ha un capitale sociale costituito al 50% dalla Rai e per i prossimi 5 ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa Rai

... disponibile suPlay dal 25 febbraio , di cui è protagonista: #lepiùbellefrasidiosho. ' ... Mi sono divertito parecchio, labella di questo personaggio è che sorride molto, è molto pacifico ma è ......del 2015 è quasi sicuro che non vedrete nulla (dopo il 2022 visto che fino a quella data sia... È evidente che nessuna autorità può fare unadiversa da quella prevista dalla Costituzione". Un ...Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma noto di Rai 1 con al timone Mara Venier. Come sempre, ospiti in studio diversi artisti, come Patty Pravo ...Eurovision 2022: vicina la vendita dei biglietti, per il Pala Alpitour capienza attuale al 65%, ma si punta al 100%.