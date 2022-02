“Benevento, Cómo estás?”: tre punti e poco altro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un sinistro in corsa, scagliato con tutta la rabbia possibile alle spalle di Kastrati. La sintesi di Cittadella–Benevento è racchiusa nella rete di Riccardo Improta. Un gol che ha ribaltato i giudizi sulla formazione di Fabio Caserta, perché nel calcio conta vincere e portare a casa i tre punti e, almeno in questo, la Strega è riuscita nel suo intento. Senza la rete dell’esterno di Pozzuoli, la prova dei giallorossi al “Tombolato” sarebbe stata bollata come negativa, a conferma di un momento non semplice che ha portato la società a due decisioni forti: mandare tutti in ritiro e reintegrare Gianluca Lapadula. Il Benevento è ancora un paziente sotto osservazione, lo ha dimostrato sul rettangolo di gioco dove sono mancate idee e dove si sono sommati errori e amnesie, accentuate dalla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un sinistro in corsa, scagliato con tutta la rabbia possibile alle spalle di Kastrati. La sintesi di Cittadella–è racchiusa nella rete di Riccardo Improta. Un gol che ha ribaltato i giudizi sulla formazione di Fabio Caserta, perché nel calcio conta vincere e portare a casa i tree, almeno in questo, la Strega è riuscita nel suo intento. Senza la rete dell’esterno di Pozzuoli, la prova dei giallorossi al “Tombolato” sarebbe stata bollata come negativa, a conferma di un momento non semplice che ha portato la società a due decisioni forti: mandare tutti in ritiro e reintegrare Gianluca Lapadula. Ilè ancora un paziente sotto osservazione, lo ha dimostrato sul rettangolo di gioco dove sono mancate idee e dove si sono sommati errori e amnesie, accentuate dalla ...

