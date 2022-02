Arresti a Sabaudia | c’è la sindaca L’esultanza dei corruttori | «Grazie Covid»

(Di martedì 22 febbraio 2022) Un grumo di favoritismi e corruzione per gestire le spiagge e la tradizione remiera della città pontina. 16 le misure cautelari, coinvolti nel meccanismo persino i carabinieri

Ai domiciliari Glidomiciliari sono stati ordinati anche per il direttore generale del comitato2020 Luigi Manzo, il consigliere comunale Sandro Dapit, l'ex assessore all'Urbanistica ......corruzione e falso che risulterebbero compiuti da appartenenti ai Carabinieri Forestali di,... a dodici indagati è stata applicata la misura cautelare deglidomiciliari e ai restanti ...SABAUDIA «Grazie a Dio, grazie al Coronavirus»: la pandemia copre gli affari loschi che il Comune di Sabaudia aveva firmato nell’organizzazione della Coppa del mondo di Canottaggio. Sulla sabbia si ...A capo del sistema illecito – secondo l’accusa – c’era Giada Gervasi, sindaca di Sabaudia per una lista civica di centrodestra, arrestata assieme ad altre 15 persone in una operazione coordinata dalla ...