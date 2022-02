Alvino annuncia | “Ho saputo una cosa su Osimhen!”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel corso di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli con Valter De Maggio è intervenuto Carlo, che ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito alla partita del Napoli di questa sera. In particolare, il giornalista ha parlato della probabile formazione con cui gli azzurri scenderanno in campo a Cagliari. Di seguito le sue parole: “Hoche Victor Osimhen non partirà titolare: l’idea di Spalletti è quella di schierare sia Mertens che Petagna. Stasera mi aspetto una rivoluzione da parte del tecnico azzurro, che potrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1“. FOTO: Getty Images, Osimhen “Sarà una partita difficile, perché giocare dopo giovedì è difficile anche mentalmente e perché l’ambiente di Cagliari è un po’ ostile. Ma sono convinto del fatto che la testa sia quella giusta e tutto verrà di conseguenza. È una ...