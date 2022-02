Alfonso Signorini annuncia che Alex Belli stasera lascerà la casa del Grande Fratello VIP

Advertising

Hannah64942447 : @Ilbimbodisole1 Questa sera esce Alex..lo ha detto poc'anzi Alfonso Signorini al tg - Hannah64942447 : @PatriziaRoedle1 @XrobertaX_ Questa sera esce...lo ha detto poc'anzi Alfonso Signorini..al TG 5 - gf_vip_news : ??Alfonso Signorini ha detto che questa sera Alex Belli tornerà in studio e sarà costretto ad abbandonare la casa de… - SilviaBombardi3 : Alfonso signorini sei una merda belle anticipazioni - Frances28064898 : RT @ghostface_twitt: Ringraziamo il GF, gli autori, Alfonso Signorini per aver rimesso dentro Alex Belli (squalificato), violando ogni rego… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

Questo comportamento non è piaciuto alla redazione e neppure ad, che ha comunicato la decisione presa. I primi momenti per Basciano sono stati tormentati, tanto da avere pensato ...Durante la puntata i tre hanno avuto modo di confrontarsi nella Mistery room, dove, spegnendo le luci, ha pensato fosse appropriato che i vipponi si aprissero in maniera definitiva ...GF Vip, diretta 21 febbraio: Alex, Delia e Soleil triangolo "selvaggio". Questa sera nuovo eliminato. La festa Jungle del week end ha scaldato gli animi... in tutti isensi. Questa ...Dopo quasi sei mesi di Grande Fratello Vip, è tempo di indiscrezioni sull'attesissima finale della sesta edizione. Poche settimane e sapremo chi è il vincitore ...