Adele, l'amore con Rich Paul e la nuova passione per il basket (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da quando frequenta il procuratore sportivo Rich Paul, la cantante londinese ha maturato una inaspettata passione per la pallacanestro e oggi, quando è in America, non si perde una partita… Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da quando frequenta il procuratore sportivo, la cantante londinese ha maturato una inaspettataper la pallacanestro e oggi, quando è in America, non si perde una partita…

Advertising

Marcoquotes1 : C'è amore più grande tra Adele e Mike?? - U_fra : RT @crisalidemalva: Per quanto scriva qui all'infinito di amore e delusioni sentimentali, dovrei aver guadagnato già al pari di un Tiziano… - mr_mainagioia : RT @crisalidemalva: Per quanto scriva qui all'infinito di amore e delusioni sentimentali, dovrei aver guadagnato già al pari di un Tiziano… - BRADYPUSS : RT @crisalidemalva: Per quanto scriva qui all'infinito di amore e delusioni sentimentali, dovrei aver guadagnato già al pari di un Tiziano… - jabbaTM : RT @crisalidemalva: Per quanto scriva qui all'infinito di amore e delusioni sentimentali, dovrei aver guadagnato già al pari di un Tiziano… -