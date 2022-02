Violenze in piazza, i centri sociali si mescolano fra gli studenti e la sinistra fa finta di niente (Di domenica 20 febbraio 2022) Quando gli scontri coinvolgono le Forze dell’Ordine, con uomini feriti per mano di studenti dei centri sociali, quindi vicini alla sinistra, il silenzio mediatico è una certezza. Una doppia morale su due episodi che hanno visto a distanza di poche settimane coinvolti agenti e ragazzi. A fine gennaio s’era sollevata una rivolta davanti alle fForze dell’ordine che, nello svolgimento del loro lavoro, avevano contrastato l’assalto degli studenti alla sede di Assolombardia con cariche di alleggerimento. Gli infiltrati dei centri sociali Come riporta “Il Giornale”, la sinistra e l’opinione pubblica si erano schierati contro le divise, accusandole di utilizzare il pugno duro contro gli studenti che manifestavano per i loro diritti. Anche in ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 febbraio 2022) Quando gli scontri coinvolgono le Forze dell’Ordine, con uomini feriti per mano didei, quindi vicini alla, il silenzio mediatico è una certezza. Una doppia morale su due episodi che hanno visto a distanza di poche settimane coinvolti agenti e ragazzi. A fine gennaio s’era sollevata una rivolta davanti alle fForze dell’ordine che, nello svolgimento del loro lavoro, avevano contrastato l’assalto deglialla sede di Assolombardia con cariche di alleggerimento. Gli infiltrati deiCome riporta “Il Giornale”, lae l’opinione pubblica si erano schierati contro le divise, accusandole di utilizzare il pugno duro contro gliche manifestavano per i loro diritti. Anche in ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Le violenze vanno condannate perché non favoriscono il dialogo, spostando dalla parte del torto chi scende in piazz… - AlbertVonWeiss1 : RT @SecolodItalia1: Violenze in piazza, i centri sociali si mescolano fra gli studenti e la sinistra fa finta di niente - Lucademarchi13 : RT @SecolodItalia1: Violenze in piazza, i centri sociali si mescolano fra gli studenti e la sinistra fa finta di niente - SecolodItalia1 : Violenze in piazza, i centri sociali si mescolano fra gli studenti e la sinistra fa finta di niente… - davidemonge : RT @GiuseppeConteIT: Le violenze vanno condannate perché non favoriscono il dialogo, spostando dalla parte del torto chi scende in piazza a… -