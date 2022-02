Uomini e Donne, Matteo Ranieri va via senza scegliere? Cosa succederà nella prossima puntata (Di domenica 20 febbraio 2022) Se fino a pochi giorni fa un po’ tutti pensavano che Matteo Ranieri avrebbe scelto Federica Aversano, l’unica corteggiatrice rimastagli, ora le cose sono un po’ cambiate e si fa strada un’altra ipotesi. Appare ormai certo che il trono del bel ragazzone ligure non ricomincerà da capo facendo scendere nuove corteggiatrici, ma stando a quanto si mormora nei corridoi Mediaset e a quanto si è visto nella scorsa puntata, lui non è neanche propenso a uscire con Federica, nei confronti della quale ha molti dubbi e non sembra neanche più molto preso come all’inizio. Sembra quindi che il tronista di Uomini e Donne sia propenso a lasciare il programma senza scegliere, e dovrebbe farlo nel corso della prossima registrazione. Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 20 febbraio 2022) Se fino a pochi giorni fa un po’ tutti pensavano cheavrebbe scelto Federica Aversano, l’unica corteggiatrice rimastagli, ora le cose sono un po’ cambiate e si fa strada un’altra ipotesi. Appare ormai certo che il trono del bel ragazzone ligure non ricomincerà da capo facendo scendere nuove corteggiatrici, ma stando a quanto si mormora nei corridoi Mediaset e a quanto si è vistoscorsa, lui non è neanche propenso a uscire con Federica, nei confronti della quale ha molti dubbi e non sembra neanche più molto preso come all’inizio. Sembra quindi che il tronista disia propenso a lasciare il programma, e dovrebbe farlo nel corso dellaregistrazione. Dello stesso argomento ...

Advertising

elenabonetti : Che una coppia possa decidere se dare ai propri figli il cognome della madre o del padre in modo egualitario è un a… - vaticannews_it : #18febbraio Oggi come non mai, abbiamo bisogno di profeti di #pace, uomini e donne che compiano gesti nuovi lottand… - TeresaBellanova : Oggi ricorre la Giornata Nazionale del personale sanitario. Uomini e donne che non finiremo mai di ringraziare per… - businessonlinei : Se marito, moglie e #figli fanno pulizie in casa è obbligatoria assicurazione casalinghe nel 2022… - dmgio59 : @fanpage Sto GF ha superato i limiti... È un puttanaio. Uomini aggressivi verso le donne, offese personali ecc... Boh, uno schifo assoluto -