Südtirol-Pro Patria | Serie C | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Druso di Bolzano la corazzatava a caccia del 27esimo risultato utile consecutivo in campionato contro una Proin cerca di punti per allontanarsi dalla zona playout. Il fischio d’inizio a-Pro, valevole per la 28esima giornata del Girone A diC, è in programma alle ore 14:30 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa devono ancora andare incontro alla prima sconfitta in campionato. La squadra di Javor?i?, infatti, ha vinto 20 volte in stagione, pareggiandone 6, con 36 reti segnate e solo 6 subite. In questo modo i sudtirolesi hanno messo da parte ben 66 punti, facendo il vuoto alle proprie spalle, con il solo Padova capace di impensierirli, seppur a -8. L’unica sconfitta stagionale delrisale alla sfida di ...