Londra: Elisabetta II (95 anni) positiva al Covid, come il figlio Carlo e la nuora Camilla (Di domenica 20 febbraio 2022) Da Buckingham Palace fanno sapere che la monarca 95enne - che attualmente si trova sotto osservazione medica - sta sperimentando sintomi lievi, simili a quelli del raffreddore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 20 febbraio 2022) Da Buckingham Palace fanno sapere che la monarca 95enne - che attualmente si trova sotto osservazione medica - sta sperimentando sintomi lievi, simili a quelli del raffreddore L'articolo proviene da Firenze Post.

