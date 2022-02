Judo | Alice Bellandi è bronzo al Grand Slam di Tel Aviv

(Di domenica 20 febbraio 2022) Telha conquistato la medaglia dinela Tel. E dopo l’argento nelPrix ad Almada di tre settimane fa, la ventitreenne bresciana ha centrato un altro risultato pregiato, iniziando il percorso nella categoria dei 78 kg al ritmo di una medaglia per gara. Francesco Bruyere,e Antonio Ciano (foto@Fijlkam) Quasi perfetta la gara diche, dopo aver superato con wazari e ippon l’israeliana Inbar Lanir e per tre sanzioni l’ucraina Anastaiya Turchin, ha incassato l’immobilizzazione della tedesca Alina Boehm. Nella finale per ilsi è trovata di fronte a Guusje ...

Grand Slam dia Tel Aviv, il torneo presieduto dalla Federazione internazionale vede una terza ed ultima ... con la Georgia che si accaparra due ori, bronzo perBellandi. Tra gli uomini - 90 ...Bellandi mette la ciliegina sulla torta delitaliano al Grand Slam a Tel Aviv, infilandosi al collo uno splendido bronzo nei 78 kg. Una medaglia che si aggiunge all'argento di Francesca ...Judo, Grand Slam Tel Aviv 2022: la tre giorni israeliana si chiude con il podio di Alice Bellandi Indicazioni molto positive anche per Francesca Milani (finale a Tel Aviv nei 48 kg persa con Boukli), ...