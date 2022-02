Jessica Selassié,”Urlavi come una scimmia”: il peso delle parole di Nathaly (Di domenica 20 febbraio 2022) Le brutte parole rivolte da Nathaly Caldonazzo a Jessica Selassié durante il GF Vip hanno avuto delle conseguenze inaspettate. Ecco cosa è accaduto. Spesso capita che non si misuri in modo adeguato il peso di alcune esternazioni che vengono fatte e le conseguenze che queste possono poi generare. Jessica Selassié (Instagram)È successo anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando Nathalie Caldonazzo ha usato parole un po’ dure e fuori contesto nei confronti di un’altra concorrente del reality show, e cioè Jessica Selassié. parole che non sono per nulla piaciute al pubblico e che hanno scatenato polemiche sul web, ma che hanno fatto breccia anche in ... Leggi su chenews (Di domenica 20 febbraio 2022) Le brutterivolte daCaldonazzo adurante il GF Vip hanno avutoconseguenze inaspettate. Ecco cosa è accaduto. Spesso capita che non si misuri in modo adeguato ildi alcune esternazioni che vengono fatte e le conseguenze che queste possono poi generare.(Instagram)È successo anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando Nathalie Caldonazzo ha usatoun po’ dure e fuori contesto nei confronti di un’altra concorrente del reality show, e cioèche non sono per nulla piaciute al pubblico e che hanno scatenato polemiche sul web, ma che hanno fatto breccia anche in ...

