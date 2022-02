Intera famiglia morta di caldo e sete nel deserto: mesi dopo dai loro smartphone emerge la verità su quanto accaduto (Di domenica 20 febbraio 2022) Cronaca di una tragedia annunciata, documentata dopo mesi da foto, telefonate ed sms mai partiti per mancanza di campo: è l’epilogo dell’indagine della polizia californiana di Mariposa sulla morte di una Intera famiglia per caldo e disidratazione, dopo che il 15 agosto scorso si era avventurata con soli due litri e mezzo di acqua in un sentiero del deserto della Sierra Nevada, tutto esposto al sole e senza vegetazione. Le vittime sono Jonathan Gerrish, sua moglie Ellen Chung, la figlia di un anno Aurelia e il cane Oski. Quando furono ritrovati il giorno dopo, grazie all’allarme della baby sitter che non li aveva visti rientrare, erano state avanzate varie piste: eliminata l’ipotesi di un fulmine e della violenza fisica, si era pensato al gas tossico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Cronaca di una tragedia annunciata, documentatada foto, telefonate ed sms mai partiti per mancanza di campo: è l’epilogo dell’indagine della polizia californiana di Mariposa sulla morte di unapere disidratazione,che il 15 agosto scorso si era avventurata con soli due litri e mezzo di acqua in un sentiero deldella Sierra Nevada, tutto esposto al sole e senza vegetazione. Le vittime sono Jonathan Gerrish, sua moglie Ellen Chung, la figlia di un anno Aurelia e il cane Oski. Quando furono ritrovati il giorno, grazie all’allarme della baby sitter che non li aveva visti rientrare, erano state avanzate varie piste: eliminata l’ipotesi di un fulmine e della violenza fisica, si era pensato al gas tossico di ...

Advertising

Pontifex_it : La Chiesa è una famiglia di fratelli e sorelle con lo stesso Padre, il quale ci ha dato Gesù come fratello, perché… - givegiugio : RT @Pontifex_it: La Chiesa è una famiglia di fratelli e sorelle con lo stesso Padre, il quale ci ha dato Gesù come fratello, perché compren… - Antonio25750916 : RT @Pontifex_it: La Chiesa è una famiglia di fratelli e sorelle con lo stesso Padre, il quale ci ha dato Gesù come fratello, perché compren… - Grace_Crocco : RT @Pontifex_it: La Chiesa è una famiglia di fratelli e sorelle con lo stesso Padre, il quale ci ha dato Gesù come fratello, perché compren… - 5chIMP0P2ProgV6 : RT @Pontifex_it: La Chiesa è una famiglia di fratelli e sorelle con lo stesso Padre, il quale ci ha dato Gesù come fratello, perché compren… -