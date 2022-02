Inter umiliata in casa dal Sassuolo, si riapre la corsa allo scudetto. Per il Napoli occasione irripetibile (Di domenica 20 febbraio 2022) Un Sassuolo a trazione italiana (gol di Raspadori e Scamacca, traversa di Berardi) dà una lezione di gioco all’Inter e orienta la corsa scudetto. Dopo il pari del Milan a Salerno, il ko dei campioni confeziona un assist perfetto al Napoli che, vincendo domani a Cagliari, può agganciare il Milan a +2 sull’Inter, che ha comunque una gara da recuperare. La sciarada scudetto regala una volata affascinante, tutta da gustare. L’Inter si fa infilare in contropiede con irrisoria facilità, produce più rabbia che gioco e si schianta contro una difesa munita e un portiere come Consigli, migliore in campo. Per Inzaghi urge una radiografia per scoprire le improvvise carenze. Dopo il ko nel derby e con il Liverpool questo col Sassuolo è quello più ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) Una trazione italiana (gol di Raspadori e Scamacca, traversa di Berardi) dà una lezione di gioco all’e orienta la. Dopo il pari del Milan a Salerno, il ko dei campioni confeziona un assist perfetto alche, vincendo domani a Cagliari, può agganciare il Milan a +2 sull’, che ha comunque una gara da recuperare. La sciaradaregala una volata affascinante, tutta da gustare. L’si fa infilare in contropiede con irrisoria facilità, produce più rabbia che gioco e si schianta contro una difesa munita e un portiere come Consigli, migliore in campo. Per Inzaghi urge una radiografia per scoprire le improvvise carenze. Dopo il ko nel derby e con il Liverpool questo colè quello più ...

