Inter-Sassuolo | le formazioni ufficiali | partirà titolare in attacco!

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - FBiasin : Oggi l’#Inter contro il #Sassuolo dovrà ovviare all’unico vero limite della sua rosa: un’alternativa a #Brozovic.… - CalcioOggi : Inter-Sassuolo: le formazioni ufficiali | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - intermilan : Official – Starting Lineups Inter Vs Sassuolo: Roberto Gagliardini & Matteo Darmian Start #InterMilan #FCIM - UnfairOdds : ?? Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali la scelta sul sostituto di Brozovic, c'è Sanchez! -… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

Commenta per primo Le formazioni ufficiali di, 26a giornata di Serie A:(3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi.(...... 18) e la seconda formazione che ha subito più reti da calcio da fermo :(19), dietro solo al Cagliari (20). L'è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro ilin Serie A (...Continua la giornata di Serie A, dopo i pareggi di Juve, Roma e Milan dei giorni scorsi. Si parte con il lunch match tra Fiorentina-Atalanta, per poi passare alle sfide del pomeriggio Venezia-Genoa e ...Le formazioni ufficiali di Inter – Sassuolo del 20 febbraio 2022, incontro valido per la ventiseiesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022 MILANO – Oggi pomeriggio alle ore 18 si gioca Inter ...