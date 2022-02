Crisi Ucraina-Russia, cresce tensione a Donbass: attacchi nella notte su Donetsk (Di domenica 20 febbraio 2022) Crisi Ucraina-Russia, cresce la tensione nel Donbass, dove si segnalano nuove violazioni del cessate il fuoco e le parti continuano ad accusarsi reciprocamente di violenze. Secondo la missione della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC), citata dalla Tass, le forze armate ucraine hanno bombardato per tutta la notte sei aree popolate nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, inclusa la sua città più grande di Donetsk. Il rapporto, pubblicato sul canale Telegram della missione, parla di bombardamenti sulle città di Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak tra le 21:04 e le 23:52 ora di Mosca. Donetsk è stata bombardata alle 00:03 di domenica e i colpi hanno ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 20 febbraio 2022)lanel, dove si segnalano nuove violazioni del cessate il fuoco e le parti continuano ad accusarsi reciprocamente di violenze. Secondo la missione della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC), citata dalla Tass, le forze armate ucraine hanno bombardato per tutta lasei aree popolate nell’autoproclamata Repubblica popolare di, inclusa la sua città più grande di. Il rapporto, pubblicato sul canale Telegram della missione, parla di bombardamenti sulle città di Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak tra le 21:04 e le 23:52 ora di Mosca.è stata bombardata alle 00:03 di domenica e i colpi hanno ...

