Conte replica a Calenda: 'Creare accozzaglie senza cambiare il paese non ci interessa' (Di domenica 20 febbraio 2022) Conte replica a Calenda e ai veti: "Creare accozzaglie per puntare solo alla gestione del potere senza la reale prospettiva di un governo che serva davvero a cambiare il paese a noi non interessa". ... Leggi su globalist (Di domenica 20 febbraio 2022)e ai veti: "per puntare solo alla gestione del poterela reale prospettiva di un governo che serva davvero aila noi non". ...

Advertising

globalistIT : - molfra : Sui #Rai3 trasmettono la replica della mia vita paolo conte via con me. - Giornaleditalia : #GiuseppeContem5ssupergreenpass Green Pass, i parlamentari del M5s ne chiedono l'abolizione. Ma Conte replica: 'Non… - AfinetAlberto : RT @puntualeh: Era il 06 febbraio 2021. La gente per strada lo ferma urlando “Sei il migliore!” Lui replica: “Non sono il migliore, sono un… - matteoc1951 : RT @puntualeh: Era il 06 febbraio 2021. La gente per strada lo ferma urlando “Sei il migliore!” Lui replica: “Non sono il migliore, sono un… -