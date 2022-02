Ciclismo, UAE Tour: Jasper Philipsen trionfa nella prima tappa con una poderosa volata (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto secondo copione nella prima tappa dell’UAE Tour, 184 km completamente pianeggianti da e fino a Madinat Zayed. Dopo quasi 5 ore nel deserto degli Emirati Arabi Uniti è il belga della Alpecin – Fenix ad imporsi in uno sprint concitatissimo, battendo nettamente Sam Bennett ed Elia Viiviani. Nei primi chilometri della corsa sono cinque gli atleti ad andare in fuga. due coppie di atleti della stessa squadra, i due italiani Luca Rastelli e Alessandro Tonelli per la Bardiani-CSF, Pavel Kochetkov e Dmitry Strakhov della Gazprom – RusVelo, insieme a Xander Vervloesem della Lotto-Soudal. La loro avventura dura finisce all’interno degli ultimi 20 km, sotto l’azione prepotente delle squadre dei velocisti. Gli ultimi chilometri sono la solita lotta senza esclusione di colpi di quando si prepara una volata di ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto secondo copionedell’UAE, 184 km completamente pianeggianti da e fino a Madinat Zayed. Dopo quasi 5 ore nel deserto degli Emirati Arabi Uniti è il belga della Alpecin – Fenix ad imporsi in uno sprint concitatissimo, battendo nettamente Sam Bennett ed Elia Viiviani. Nei primi chilometri della corsa sono cinque gli atleti ad andare in fuga. due coppie di atleti della stessa squadra, i due italiani Luca Rastelli e Alessandro Tonelli per la Bardiani-CSF, Pavel Kochetkov e Dmitry Strakhov della Gazprom – RusVelo, insieme a Xander Vervloesem della Lotto-Soudal. La loro avventura dura finisce all’interno degli ultimi 20 km, sotto l’azione prepotente delle squadre dei velocisti. Gli ultimi chilometri sono la solita lotta senza esclusione di colpi di quando si prepara unadi ...

