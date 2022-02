Cazzullo: Goggia è una fuoriclasse, va oltre lo sci. Brignone è una grande sciatrice (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella sue rubrica delle lettere, Aldo Cazzullo commenta il fatto sportivo del momento: la rivalità tra Sofia Goggia e Federica Brignone. E scrive: La vera vittima dell’uscita di Maria Rosa Quario, come ha notato con la consueta sensibilità Massimo Gramellini, non è stata Sofia Goggia, ma Federica Brignone, la figlia che Quario voleva proteggere. In effetti le vittorie della Brignone — la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo — fanno meno notizia di quelle della Goggia, e non solo perché Sofia è più brava a comunicare. Ci sono campioni che restano confinati nel loro sport, a maggior ragione ora che il calcio ha un po’ fagocitato tutto; e altri che riescono a entrare nelle vite delle persone. Inoltre, ci sono atleti fortissimi, che segui con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella sue rubrica delle lettere, Aldocommenta il fatto sportivo del momento: la rivalità tra Sofiae Federica. E scrive: La vera vittima dell’uscita di Maria Rosa Quario, come ha notato con la consueta sensibilità Massimo Gramellini, non è stata Sofia, ma Federica, la figlia che Quario voleva proteggere. In effetti le vittorie della— la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo — fanno meno notizia di quelle della, e non solo perché Sofia è più brava a comunicare. Ci sono campioni che restano confinati nel loro sport, a maggior ragione ora che il calcio ha un po’ fagocitato tutto; e altri che riescono a entrare nelle vite delle persone. In, ci sono atleti fortissimi, che segui con ...

