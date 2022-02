Caso Leao-Sporting Lisbona: Milan pronto a sostenere economicamente il giocatore (Di domenica 20 febbraio 2022) Presto il TAS annuncerà chi dovrà sborsare i 16 milioni di euro, se il Lille oppure lo stesso giocatore. Leggi su 90min (Di domenica 20 febbraio 2022) Presto il TAS annuncerà chi dovrà sborsare i 16 milioni di euro, se il Lille oppure lo stesso

Advertising

milanbeffato : RT @simostu9: Fateci caso ma ormai marcano in quattro Leao lasciando liberi gli altri, tanto Diaz e Salamaekers si marcano da soli. - carmenfu_ : RT @simostu9: Fateci caso ma ormai marcano in quattro Leao lasciando liberi gli altri, tanto Diaz e Salamaekers si marcano da soli. - simostu9 : Fateci caso ma ormai marcano in quattro Leao lasciando liberi gli altri, tanto Diaz e Salamaekers si marcano da soli. - romanoziroldo : RT @MilanNewsit: Dal Portogallo - Caso Leao-Sporting, il Milan pronto ad aiutare economicamente il giocatore - Nicholas02ita : Mi manca sta cazzo di estate ???? tag a caso e via #ConorMcGregor #ArianaGrande #belladonna #Leao #Mourinho… -