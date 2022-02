“Basta! Deve farsi da parte”: Inter, tifosi infuriati con un nerazzurro (Di domenica 20 febbraio 2022) Continua il periodo negativo del calciatore dell’Inter, bersagliato dalle critiche durante la sua prestazione col Sassuolo L’Inter sta giocando in questi minuti contro il Sassuolo. Una partita di vitale importanza per le sorti del campionato, considerando il pareggio del Milan di ieri contro la Salernitana. L’eventuale vittoria contro il Sassuolo, permetterebbe ai nerazzurri di superare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 20 febbraio 2022) Continua il periodo negativo del calciatore dell’, bersagliato dalle critiche durante la sua prestazione col Sassuolo L’sta giocando in questi minuti contro il Sassuolo. Una partita di vitale importanza per le sorti del campionato, considerando il pareggio del Milan di ieri contro la Salernitana. L’eventuale vittoria contro il Sassuolo, permetterebbe ai nerazzurri di superare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

elio_vito : E basta! Pure 'apprezzamento per la decisione della Corte Costituzionale di non ammettere il referendum' il Vatican… - xShaadowne : Handanovic deve sparire basta ogni weekend mi viene un infarto per sto paraplegico che ci troviamo in porta - marvin1311 : @Inter @NiloxOfficial BASTA CON HANDANOVIC. Deve sparire!!!!!! - roseseff : RT @salines_simone: Qualcuno deve prendersi la responsabilità degli errori di Handanovic. Qui non si parla di 1/2/3 errori, qui ce n'è uno… - DanStarry_ : RT @salines_simone: Qualcuno deve prendersi la responsabilità degli errori di Handanovic. Qui non si parla di 1/2/3 errori, qui ce n'è uno… -