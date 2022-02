Vaccino: ok Aifa a quarta dose per immunodepressi. Allarme Iss su mortalità non vaccinati (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA - Via libera dell'Aifa, l'agenzia italiano del farmaco, alla quarta dose di Vaccino, ma solo pern gli immunodepressi. Mentre si rilancia l'Allarme: per i non vaccinati la mortalità da covid è 19 volte superiore rispetto a quella di chi ha fatto tre dosi. Il tasso di ospedalizzazione, invece, è 9 volte più alto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA - Via libera dell', l'agenzia italiano del farmaco, alladi, ma solo pern gli. Mentre si rilancia l': per i nonlada covid è 19 volte superiore rispetto a quella di chi ha fatto tre dosi. Il tasso di ospedalizzazione, invece, è 9 volte più alto L'articolo proviene da Firenze Post.

