Traffico Roma del 19-02-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione di nuovo scorrevolesul Raccordo Dopo la rimozione di due incidenti Uno per carreggiata che avevano penalizzato la circolazione nel quadrante sud-ovest pochi gli spostamenti al momento in città da segnalare lievi rallentamenti su via Cassia tra il raccordo e via di Grottarossa verso il centro novità per chi viaggia sulle linee S da lunedì 21 restano attive solo S13 Saxa Rubra termini e la S15 Acilia piramide cancellati infatti gli altri collegamenti chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla lineaViterbo cancellate le partenze da Montebello del 1940 e delle 21:10 dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...