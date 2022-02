Salernitana-Milan, Pioli: “2-2 deludente, noi troppo frenetici. Leao? Penalizzato…” (Di domenica 20 febbraio 2022) Finisce 2-2 il match dell'"Arechi" tra Salernitana e Milan. A termine della sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, il tecnico della squadra rossonera, Stefano Pioli, ha analizzato il pari esterno della sua formazione Leggi su mediagol (Di domenica 20 febbraio 2022) Finisce 2-2 il match dell'"Arechi" tra. A termine della sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, il tecnico della squadra rossonera, Stefano, ha analizzato il pari esterno della sua formazione

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - SkySport : SALERNITANA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? #Messias (5') ? #Bonazzoli (29') ? #Duric (72') ? #Rebic (77') ? ?… - OfficialUSS1919 : Fischio finale. All''Arechi' va avanti il #Milan, la #Salernitana pareggia e ribalta, ma subisce il ritorno dei rossoneri per il 2-2 finale. - settalese : RT @Gazzetta_it: La notte più buia di Maignan: stavolta Mike è ben poco 'Magic' #SalernitanaMilan - Stemar7Denari : RT @AmalaTV_: Non ho capito se é il Milan che lotta per la retrocessione o la Salernitana per lo scudetto #SalernitanaMilan -