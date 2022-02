(Di sabato 19 febbraio 2022) Come spesso accade, non mancano le interferenzedalla Casa del Grande Fratello Vip, con urla e rivelazioni dall’esterno. Questa volta sarebbero giunti anche degliche sarebbero stati ascoltati da, la quale ha poi rivelato il contenuto agli altri inquilini del GF Vip.ad Alex Bellidal GF Vip Nel pomeriggio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Pezzo di merd*!”: insulti fuori dal GF Vip, la rivelazione di Soleil - VIDEO #gfvip - lazzaro93470494 : @Uther_Raffaele È un atto da pezzo di merd@ vile i fascisti almeno scendevano in piazza con i manganelli. Questo è… - fdz75 : @Sophokles_nhmjs Sto pezzo de merd@ - misticluke : @Sophokles_nhmjs Ma quanti di voi vorrebbero avere come #nonno un pezzo di merd@, criminale e #vileaffarista? - DavidPianezzi : @Marco84906166 @queequeg1901 Quanto sei pezzo di merd@ -

Ultime Notizie dalla rete : Pezzo merd*

Blog Tivvù

" Se il loroè una battuta, sono veramente ironici!. Sento un tipo che? ma? sta bene? Mi ... Perfetto che vinca questa roba: se no non sarebbe un Festival di*! Insomma, non si può scherzare ...' Se il loroè una battuta, sono veramente ironici!. Sento un tipo che? ma? sta bene? Mi ... Perfetto che vinca questa roba: se no non sarebbe un Festival di*! Insomma, non si può scherzare ...Dicevano Alex è un pezzo di merd*, Soleil non fidarti di Alex. La reazione di Belli è stata di imbarazzo, tanto da respingere subito la rivelazione che Soleil stava per compiere con un “No, lascia ...Dopo che un tizio di sua conoscenza aveva avuto l’ardire di scrivere un commento negativo su Facebook contro il capo dei capi nel giorno della sua morte, aveva commentato così con lo stesso Como: ...